Ardea, piccolo cane e padrone aggrediti da un rottweiler: paura e sgomento sul lungomare

Ardea – Sembra essere diventato pericoloso camminare o fare attività fisica sulla spiaggia del lungomare degli Ardeatini, dove diverse persone portano a passeggio i loro cani di grossa taglia, e senza guinzaglio, che già in diverse occasioni si sono resi protagonisti di “aggressioni” ai danni di altri cani più piccoli o degli sportivi, impaurendo anche donne e bambini.

L’ultimo episodio risale a poche ore fa, quando un cane di piccola taglia è stato sbranato in spiaggia sotto gli occhi increduli dei passanti da un rottweiler. A nulla sono valse le grida del proprietario e dei presenti, così come l’intervento del padrone che si è avventato sul cane di grossa taglia per cercare di strappare il piccolo cane dalle fauci del molossoide, tanto che il proprietario del piccolo cane è stato anch’esso aggredito con un morso profondo alla mano destra.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, che non è riuscita ad identificare il proprietario del rottweiler. Il proprietario del piccolo cane, nel frattempo, è stato portato al pronto soccorso della clinica Sant’Anna di Pomezia: le ferite alle dita guariranno in pochi giorni, salvo complicazioni. Per il suo piccolo cane, invece, non c’era più nulla da fare e ora sarà sottoposto ad autopsia.

“Ormai il lungomare degli Ardeatini resta sempre più uno scandalo, l’insicurezza regna sovrana – dice il proprietario del piccolo cane -: di notte ci sono spacciatori e delinquenti, spesso furti. Ora un’altra aggressione da parte di un cane. Non ce la facciamo più“.

