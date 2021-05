Fiumicino, da centrodestra e liste civiche una mozione per cancellare il coprifuoco

Fiumicino – I consiglieri di centrodestra, delle liste civiche e del gruppo misto, Mario Baccini, Roberto Severini, Vincenzo D’intino, Stefano Costa, Federica Poggio, Alessio Coronas e Valerio Addentato, hanno presentato un ordine del giorno affinché il Sindaco e la giunta si impegnino a contrastare le misure restrittive del coprifuoco per sostenere la ripresa economica del territorio.

Nel documento presentato i consiglieri chiedono l’impegno dell’Amministrazione “ad intervenire presso il Governo con tutte le azioni utili e necessarie al fine di ottenere la revoca dell’istituto del Coprifuoco; a sospendere fino al 31 dicembre 2021 il pagamento della Tosap per le attività commerciali che usufruiscono dell’utilizzo temporaneo del suolo pubblico.

Chiedono anche “di sospendere il pagamento della Tari per tutte le attività che sono state chiuse in questo anno e fino al 31 dicembre 2021 e di sospendere anche l’attivazione dei parcheggi a pagamento in tutte le località del Comune fino a fine anno”.

