Fiumicino, il 15 maggio una visita guidata al Castello di Torre in Pietra tra cibo, cultura e natura

Fiumicino – Proseguono le passeggiate primaverili, organizzate dalla Pro Loco di Fiumicino per promuovere la conoscenza del territorio.

“Con le prime timide aperture – si legge in una nota della Pro Loco di Fiumicino – che permettono di allentare un po’ le maglie delle strette disposizioni anti contagio, abbiamo iniziato una serie di iniziative di promozione del territorio. Privilegiate ovviamente le aree aperte, o comunque fruibili con il necessario distanziamento ed il rispetto delle norme di sicurezza. Teatro delle prime gite è stata l’Oasi Wwf di Macchiagrande, dove nelle giornate del 25 aprile e 2 maggio un centinaio di persone sono state guidate a conoscerne le caratteristiche ambientali.

Siamo lieti di invitarvi ora ad un’altra particolare giornata – prosegue la nota -; abbinando storia, relax e gusto, potrete venire a visitare lo splendido Castello di Torre in Pietra, una vera gemma a nord del nostro Comune. Immerso in un giardino principesco, nel corso dei secoli la fortezza ha visto mutare il suo aspetto ma mai il suo fascino. Da villaggio fortificato a sontuosa residenza signorile; ogni personaggio illustre che è passato di lì, ha lasciato la sua inconfondibile traccia.

Ma non vi anticipiamo di più! Vi aspettiamo sabato 15 maggio alle ore 11 – continua la Pro Loco -. Uno storico d’arte vi guiderà tra i vari ambienti del castello, raccontandovi la sua storia e gli aneddoti più curiosi. A seguire ci sarà un gustoso pic-nic, dal sapore d’altri tempi, direttamente nel giardino del castello.

Seduti su appositi teli, potrete gustare il contenuto del classico cestino e godere insieme un pranzo, nell’atmosfera fiabesca di questo luogo meraviglioso. Ricordiamo, come sempre, che l’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-contagio e delle disposizioni impartite a riguardo. Sarà garantito l’opportuno distanziamento anche con la limitazione del numero dei partecipanti.

Per questo, la prenotazione è obbligatoria! Vi aspettiamo! E tenete d’occhio i nostri canali social perché a seguire ci sono in programma altri particolari appuntamenti da non perdere. Per informazioni e/o prenotazioni, potrete contattare il numero 329 3682161 – scrivere all’email info@prolocofiumicino.it – oppure recarvi presso l’info point a bordo del treno storico su Via di Torre Clementina”.

