Gaeta – Sono iniziati i lavori di riqualificazione in località la Peschiera a Gaeta. Un’opera di restyling di un’area prospiciente Lungomare Caboto, un tempo occupata dai banchi per la vendita di prodotti ittici, a ridosso di attività commerciali ed abitazioni.

“Un intervento – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano – che rientra in una più ampia azione di riqualificazione del territorio comunale. Nello specifico, andiamo a creare un’area pedonale estendendo lo spazio a beneficio di residenti e turisti., ma anche delle diverse attività commerciali e bar della zona.

Il tutto – prosegue il primo cittadino – mantenendo inalterato il numero di posti auto. La località la Peschiera sarà così trasformata in un luogo dove riusciamo a conciliare le diverse esigenze, rendendolo ancora più bello e vivibile anche dal punto di vista turistico. Rimarrà intatto il fascino del borgo dei pescatori, salvaguardandone la tradizione della nostra terra, migliorandone, nel contempo, gli spazi e la loro la fruizione”.

“Un lavoro organico – aggiunge l’Assessore ai lavori pubblici Angelo Magliozzi – che vede la sinergia tra il Comune ed Acqualatina che in precedenza, sempre nell’area oggetto di interventi, aveva sostituito le vecchie condotte usurate dal tempo anche nei vicoli 9 ed 10 adiacenti la nuova piazza. Una volta completati gli interventi da parte dell’Ente gestore, si è proceduto ad aprire il cantiere che ci consentirà di dare al territorio una nuova ed accogliente piazza in uno degli angoli più suggestivi della nostra città”.

