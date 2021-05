La decisione di Francesco: stop al catechista fai-da-te, nasce il ministero ufficiale

Città del Vaticano – Stop al fai-da-te: Papa Francesco istituisce il ‘ministero’ del catechista. Così come gli altri servizi ufficiali della Chiesa, dal presbiterato al diaconato, dall’accolitato al lettorato, anche chi è chiamato alla preparazione dei sacramenti in parrocchia, svolgerà un compito ‘ufficiale’. Il Pontefice istituisce questo nuovo ministero con la Lettera Apostolica in forma di Motu proprio Antiquum ministerium che sarà presentata alla stampa l’11 maggio.

