Laboratorio Civico X – Demos Roma: “Gli ospiti del Centro ex piano freddo sono di nuovo in strada”

“A conclusione del piano freddo e alla luce di quanto emerso nella Commissione Sociale da noi richiesta, ribadiamo l’importanza di agire in modo sistemico e collaborativo, in rete tra associazioni di volontariato, forze politiche e istituzioni per la risoluzione duratura delle questioni, oggi degli ospiti del Centro, in generale per la più ampia progettualità di chi vive in strada, non ha fissa dimora, o la perderà a causa dei previsti sfratti.

La preoccupazione è, nello specifico, per gli ospiti del Centro ex piano freddo che da ieri 4 maggio sono di nuovo in strada, e, in generale, per chi si trova o troverà in simili condizioni.

Vanno esperite tutte le possibili soluzioni, e su questo vigileremo e spingeremo:

– appoggiare e favorire soluzioni immediate temporanee, come quelle suggerite in questi giorni dalle associazioni (tendone in camping);

– concretizzare velocemente la collocazione in Stazioni di Posta, come di diritto e come affermato in Commissione sociale dall’Assessore e dai servizi sociali;

– intervenire per l’ampliamento delle possibilità di utilizzo dei fondi previsti dalla delibera 163 per i contributi all’affitto per favorire il co-housing;

– prevedere con Direttiva la concessione gratuita di locali alle associazioni, anche in rete, come già fatto in altri Municipi, in vista della urgente individuazione di locali per una Stazione di posta del X Municipio, per la quale combattiamo dalla nostra nascita.” Lo dichiara in una nota, il capogruppo di Laboratorio Civico X di Ostia, Franco De Donno.

