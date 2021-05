Madrid, Berrettini vince il derby con Fognini: il romano agli ottavi

Madrid – E’ un momento no per Fabio Fognini. Dopo la squalifica al torneo di Montecarlo e l’eliminazione all’Atp di Barcellona, arriva la sconfitta anche a Madrid.

E’ accaduto per mano di un altro tennista italiano, che invece sta brillando tantissimo in questa prima parte di stagione del circuito iridato. Berrettini ha vinto per due set a zero su Fognini. Il risultato finale in tabellone è stato di 6-3 6-4. Un andamento perfetto per Matteo, che passa in questo modo agli ottavi di finale.

L’incontro con Fabio è durato un’ora e 21 minuti. Tosto comunque quest’ultimo da battere, ma alla fine ha dovuto rinunciare a proseguire il suo cammino al Masters 1000 in Spagna.

