Vaccini anti-Covid, da oggi a Pomezia anche presso la clinica Sant’Anna

Pomezia – Partono oggi le vaccinazioni anti-Covid presso la Clinica Sant’Anna di Pomezia: 100 somministrazioni al giorno con l’obiettivo di raddoppiarle in breve tempo. Il presidio vaccinale, prenotabile sul portale regionale dedicato, va ad aggiungersi sul nostro territorio a quello già esistente presso la Asl di via dei Castelli Romani.

“Una buona notizia per i cittadini di Pomezia e dei territori limitrofi – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Con questo nuovo presidio vaccinale la nostra città supera le 200 somministrazioni giornaliere (oltre 100 presso la Asl e 100 presso la Clinica). Voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari in prima linea e le dirigenze Asl e della Clinica per l’impegno dimostrato anche questa volta nel nostro territorio”.

