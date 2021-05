Ardea – E’ stata sequestrata ieri mattina ad Ardea una villetta in costruzione, in zona Banditella Alta, sulla strada che collega via Rieti con via di Sant’Antonio. Gli agenti della Polizia Locale hanno bloccato i lavori prima ancora che potesse essere messo in opera il tetto di copertura di circa 100 metri quadri.

La costruzione, di circa 90 metri quadri, è stata iniziati già qualche settimana fa dal proprietario del terreno, che ieri mattina ha avuto una visita “a sorpresa” da parte della squadra antiabusivismo edilizio del comando della polizia municipale di Ardea. Gli agenti ed il tecnico comunale hanno effettuato i rilievi del caso e trascritto le generalità dell’uomo, che aveva regolarmente acquistato il terreno agricolo di circa 1000 metri quadri con un regolare rogito notarile.

L’uomo denunciato è originario di una città della provincia di Siracusa in Sicilia. Ormai sono diversi i siciliani che, se pur di origine Sinti camminanti, si stanno trasferendo già da anni nel territorio di Ardea, in particolare, nella zona dei 706 ettari delle Salzare di proprietà comunale, dove c’è da anni una crescente comunità (leggi qui).

Gli stessi agenti hanno affisso al manufatto i sigilli del sequestro giudiziario, che di fatto blocca il proseguimento dei lavori e vieta l’entrata all’interno del manufatto. Proseguire l’opera, che sarà tenuta sotto controllo dagli stessi agenti, comporterà in flagranza di reato l’arresto e un’altra denuncia penale per violazione dei sigilli affissi per costruzione abusiva, per mancanza del nulla osta del Genio civile relativo ai calcoli delle travi in legno e delle fondazioni, oltre alla mancata relazione geologica. Gli agenti invieranno tutte le relazioni ed i verbali alla Procura della Repubblica di Velletri.

Anche il sindaco Mario Savarese, contattato da ilfaroonline.it ha elargito un plauso per la brillante operazione portata a termine sul nascere dal personale della polizia municipale.

