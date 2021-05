Attività motoria e sportiva: quando usare la mascherina

Si creano fraintendimenti e spesso. Si può indossare la mascherina nel caso di attività motoria? Cosa indica il Governo nel nuovo decreto?

Per attività motoria si intende la mera passeggiata. Una passeggiata normale in strada o nel parco, dove non c’è lo sforzo fisico richiesto per l’attività sportiva. Che invece è identificata con il jogging, footing, o la corsa. Passeggiata veloce e corsa vera e propria, dove esiste lo sforzo fisico e l’impegno muscolare. In questo caso non è obbligatorio usare la mascherina per un discorso di ossigenazione: “..esenta dall’obbligo di utilizzo – ha scritto Frattasi nel provvedimento del Governo– solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione”

Nel primo caso, per la ‘normale passeggiata’, si deve indossare la mascherina. Bisogna in entrambi i casi mantenere il distanziamento adeguato. Ma a un metro nel caso di attività motoria e due metri per quella sportiva, in quanto le cosiddette ‘goccioline’ si spostano più in fretta nell’aria.

Chi va in bici non deve indossare la mascherina, sia per circostanze normali di spostamento, sia per chi pratica ciclismo per mantenersi in forma o fare una passeggiata. Lo sforzo muscolare è diverso, come è differente l’ossigenazione richiesta.

Lo stesso Viminale, rispondendo alla richiesta dei chiarimenti al riguardo. In un comunicato del Ministero dell’Interno si legge che per attività motoria “deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva”.

