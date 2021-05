Beccati mentre trasportano illecitamente rifiuti: camionisti fermati a Latina

Latina – Il 5 maggio 2021, nei Comuni di Latina, Sezze e Pontinia, i carabinieri delle stazioni dipendenti della compagnia del capoluogo pontino, in collaborazione con personale Arma del gruppo carabinieri Forestali di Latina, a conclusione di specifici servizi finalizzati al controllo delle attività di trasporti di rifiuti su strada, deferivano all’autorità giudiziaria due persone, le quali alla guida di due autocarri, venivano sottoposti a controllo mentre trasportavano rifiuti non autorizzati.

Nel medesimo contesto operativo, venivano fermate ed identificate 35 persone, controllati 31 mezzi, elevate 2 contravvenzioni al Codice della strada e sequestrati 2 mezzi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

