Di Giovanni e Vitolo (M5S): “Il X Municipio istituisce le Comunità Ecologiche Rinnovabili”

Ostia – “Il parlamentino lidense ha approvato oggi un atto, a prima firma del consigliere Francesco Vitolo, sulla promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili attraverso gli autoconsumi delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer)”. Ad annunciarlo è Antonino Di Giovanni, capogruppo del Movimento 5 Stelle in X Municipio.

“Siamo il primo Municipio – evidenzia Di Giovanni – ad aver istituito l’Assessorato alla Transizione Ecologica, nominando l’assessore Andrea Gasparini (leggi qui): questo ci consente di sviluppare azioni concrete sul territorio con atti approvati in aula consiliare, sulla scorta dei lavori svolti nelle competenti commissioni”.

“L’istituzione delle Cer – sottolinea il presidente della Commissione Ambiente Francesco Vitolo – , oltre a produrre benefici ambientali, consente un cospicuo risparmio economico sulla bolletta energetica degli appartenenti alla comunità, essendo l’energia autoconsumata in loco, sostenuta da potenti incentivi statali per un periodo di venti anni, a cui si cumulano le detrazioni fiscali del superbonus per una parte (fino a 20kW), e, sull’intero ammontare dell’investimento, della detrazione fiscale del 50%”.

“L’Amministrazione pubblica, però – ribadisce il consigliere Vitolo -, deve fare la sua parte nello sviluppo di nuovi impianti dando lei il buon esempio, essendo essi i primi a realizzare impianti fotovoltaici sui tetti degli uffici, scuole, edilizia popolare, mercati, parcheggi”.

“Le Amministrazioni – conclude Vitolo – hanno oggi l‘opportunità di indirizzare i benefici del nuovo contesto legislativo verso soggetti in povertà energetica, nel social housing, nello sviluppo del tessuto produttivo dei distretti commerciali e delle aree artigianali, ovvero, per l’elettromobilità, con la riduzione dei costi dell’energia elettrica necessaria per la ricarica dei veicoli”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio