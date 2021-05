Dopo Cerveteri la campagna di derattizzazione parte anche a Cerenova e Campo di Mare

Cerveteri – Prosegue la campagna di derattizzazione straordinaria del territorio comunale di Cerveteri messa a punto dall’Assessorato alle Politiche Ambientali.

Dopo aver posizionato le trappole all’interno di Cerveteri capoluogo (leggi qui), le operazioni si sono spostate a Cerenova e Campo di Mare. Oltre 500 i contenitori contro i ratti posizionati nel territorio.

Nel dettaglio, l’intervento ha interessato via Oriolo, viale Campo di Mare, la zona della Stazione Ferroviaria, largo Tuchulca, via Eufronius, viale Fregene, viale Benedetto Marini, via Veio, via Saturnia e via Torre Flavi. Nella zona di Campo di Mare, invece, interventi di derattizzazione in via degli Eucalipti, via delle Aralie, via delle Rose, viale Adriatico, via dei Narcisi, via delle Mimose e lungomare dei Navigatori Etruschi.

“L’intervento fatto nella frazione balneare segue quello svolto a Cerveteri capoluogo. Si tratta di un intervento straordinario pianificato in vista dell’avvicinarsi della stagione estiva – ha dichiarato Elena Gubetti, assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri –. Con l’occasione esorto tutti i cittadini a non toccare, spostare o manomettere le trappole posizionate e a fare attenzione che bambini o i propri animali di compagnia non vi si avvicinino”.

