Fare Focene e Rockin’ Lovers insieme per pulire la riserva di Focene Sud: come partecipare

Fiumicino – Il comitato Fare Focene e Rockin’ Lovers uniscono le forze per bonificare la riserva di Focene Sud. I volontari, a cui verrà fornita tutta l’attrezzatura necessaria (guanti e buste), raccoglieranno i rifiuti abbandonati nell’area verde.

L’appuntamento, per chiunque volesse partecipare all’iniziativa, è per sabato 8 maggio 2021 alle ore 14 in viale di Focene 1. Al termine dei lavori, ai partecipanti sarà offerta una lezione di yoga gratuita. Per informazioni, contatta il numero 3314084399.

