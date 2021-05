La marcia azzurra pronta per gli Europei: 22 atleti per il podio

Roma – Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i 22 azzurri convocati (11 uomini e 11 donne) per gli Europei a squadre di marcia (ex Coppa Europa) in calendario domenica 16 maggio a Podebrady, in Repubblica Ceca.

L’evento continentale è tra le principali tappe di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo (le gare di marcia si svolgeranno a Sapporo) e della squadra fanno parte le punte azzurre Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano e Massimo Stano.

Il bronzo mondiale Giorgi è la vincitrice in carica della 50 km in questa manifestazione (realizzò il record europeo di 4h04:50 ad Alytus nel 2019) e stavolta sarà impegnata nella 35 km, distanza su cui si è laureata campionessa italiana a Ostia nel mese di gennaio, in preparazione per la “venti” di Tokyo (leggi qui). È il debutto stagionale sulla 20 km per il bronzo mondiale di Londra 2017 ed europeo di Berlino 2018 Antonella Palmisano, che proprio a Podebrady ha trionfato in Coppa Europa quattro anni fa e nella stessa località ceca ha firmato lo standard olimpico vincendo il match internazionale in 1h28:40 nello scorso ottobre (leggi qui). Per il primatista italiano della 20 km Stano è il ritorno su questa distanza a quasi venti mesi dai Mondiali di Doha: in aprile ha rotto il ghiaccio con un primo test nei 10.000 su pista a Roma (leggi qui).

Nel team – ufficializzato nel giorno della chiusura iscrizioni – altri cinque atleti già scesi sotto lo standard indicato per Tokyo: Valentina Trapletti e Mariavittoria Becchetti nella 20 km, Matteo Giupponi e Federico Tontodonati nella “venti” al maschile, Stefano Chiesa nella 50 km. È l’ottava presenza nell’evento continentale per Marco De Luca, 40 anni il 12 maggio. (fidal.it)

Coppa Europa di marcia

Podebrady (Repubblica Ceca), 16 maggio 2021

La squadra italiana/Italian Team (22)

UOMINI/Men (11)

20 km

Francesco FORTUNATO G.A. Fiamme Gialle Matteo GIUPPONI C.S. Carabinieri Sez. Atletica Massimo STANO G.S. Fiamme Oro Padova Federico TONTODONATI C.S. Aeronautica Militare



50 km

Andrea AGRUSTI G.A. Fiamme Gialle / I guerrieri del Pavone Michele ANTONELLI C.S. Aeronautica Militare Stefano CHIESA C.S. Carabinieri Sez. Atletica / Atl. Cento Torri Pavia Marco DE LUCA G.A. Fiamme Gialle



10 km under 20

Daniele BREDA Atl. Bergamo 1959 Oriocenter Filippo Antonio CAPOSTAGNO Fiamme Gialle G. Simoni Gabriele GAMBA Atl. Riccardi Milano 1946

DONNE/Women (11)

20 km

Mariavittoria BECCHETTI C.U.S. Cagliari Nicole COLOMBI C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Atl. Brescia 1950 Metall. San Marco Antonella PALMISANO G.A. Fiamme Gialle Valentina TRAPLETTI C.S. Esercito



35 km

Lidia BARCELLA Bracco Atletica Federica CURIAZZI Atl. Bergamo 1959 Oriocenter Beatrice FORESTI Atl. Bergamo 1959 Oriocenter Eleonora Anna GIORGI G.S. Fiamme Azzurre

10 km under 20

Anna FERRARI Atletica Riviera del Brenta Francesca LIVIANI Bracco Atletica Alessia TITONE S.A.F. Atletica Piemonte A.S.D.

