Notte da incubo a Piana del Sole, 19enne sequestrata e violentata

Nella notte appena trascorsa una 19enne è stata sequestrata e violentata da due uomini.

I due, entrambi di nazionalità rumena, hanno trattenuto la giovanissima donna, una escort anche lei rumena in una casa in località Piana del Sole via Castellardo.

I due clienti si sono barricati in casa e quando, poco dopo l’1 e 30 di stanotte, è scattato l’allarme al numero unico di emergenza, il 112, che ha fatto accorrere le forze dell’ordine. Queste ultime con l’aiuto dei vigili del fuoco hanno forzato la porta e se uno dei due aguzzini è riuscito a fuggire l’altro è stato fermato.

La 19enne è stata affidata alle cure dei sanitari dell’Ares 118 e portata al Grassi di Ostia per gli accertamenti del caso ed è stato attivato il codice rosa, riservato alle vittime di violenza.

Sul posto, invece, sono proseguite le indagini delle forze dell’ordine probabilmente per risalire all’identità dell’altro aggressore.

(Il Faro online)