Nuoto paralimpico, 29 azzurri per gli Europei di Funchal

Roma – Sono ventinove gli atleti convocati dal direttore tecnico Riccardo Vernole che parteciperanno alla VII edizione dei Campionati Europei di nuoto paralimpico in programma presso il Complexo de Penteada di Funchal (Portogallo) dal 16 al 22 maggio.

“Una Nazionale veramente forte affronterà il Campionato Europeo Para Swimming di Funchal, la partecipazione con una squadra numerosa e molto competitiva rappresenterà un grande ritorno alle competizioni internazionali (dopo il Mondiale del 2019), ma anche una prova generale in termini organizzativi e prestativi in vista delle Paralimpiadi di Tokyo che inizieranno per il nuoto il 25 agosto prossimo”. Queste le parole di Vernole a dieci giorni dalla partenza verso la capitale dell’Arcipelago di Madeira.

“La rosa della Nazionale sarà composta da 29 azzurri (16 uomini 13 donne) un misto tra campioni affermati e ben 6 esordienti con la maglia azzurra. Il Collegiale “Danieli Training Camp” e la World Series a Lignano Sabbiadoro di metà aprile, hanno dato un ottimo riscontro in termini di preparazione. Dopo gli Europei sarà definita gran parte della Squadra che verrà selezionata per i Giochi Paralimpici di Tokyo, chiuderemo il cerchio nel proseguo della stagione”.

“La gestione della squadra a Funchal sarà abbastanza complessa viste le norme che sono state adottate per evitare contagi Covid 19 – conclude il Direttore Tecnico – ma la voglia di tuffarci in questa nuova ed avvincente sfida renderà tutto molto più semplice. Non dobbiamo dimenticarci che abbiamo una grande responsabilità: quella di onorare il tricolore da campioni del mondo”.

I convocati agli Europei (29):

ATLETI

AMODEO Alberto Pol.ha – Varese

BARLAAM Simone Pol.ha – Varese

BEGGIATO Luigi Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza

BERRA Alessia Pol.ha – Varese

BETTELLA Francesco G.S. Fiamme Oro /Civitas Vitae Sport Education

BIANCO Vittoria Impianti Sportivi NF Ssd Arl

BICELLI Federico Pol. Bresciana No Frontiere Onlus

BOCCIARDO Francesco G.S. Fiamme Oro/ S.S.D. Nuotatori Genovesi

BOGGIONI Monica Pavia Nuoto A.S.D.

BONI Vincenzo G.S. Fiamme Oro/ Caravaggio Sporting Village Asd

CIULLI Simone G.S. Fiamme Azzurre/ Asd Circolo Canottieri Aniene

FANTIN Antonio G.S. Fiamme Oro/ S.S. Lazio Nuoto Ssd

FRISON William Asd Aspea Padova Onlus

GHIRETTI Giulia G.S. Fiamme Oro/ ASD Ego Nuoto

GILLI Carlotta G.S. Fiamme Oro/Rari Nantes Torino Ssd

MARCHI Giorgia Adus Triestina Nuoto

MARIGLIANO Emmanuele Asd Centro Sportivo Portici

MENCIOTTI Riccardo Asd Circolo Canottieri Aniene

MORELLI Efrem G.S. Fiamme Oro/Canottieri Baldesio Asd

MORLACCHI Federico G.S. Fiamme Azzurre/Pol.ha – Varese

PALAZZO Xenia Francesca G.S. Fiamme Azzurre/ Asd Verona Swimming Team

PALAZZO Misha Asd Verona Swimming Team

PROCIDA Angela Asd Centro Sportivo Portici

RABBOLINI Martina G.S. Dil. Non Vedenti Milano Onlus

RAIMONDI Stefano G.S. Fiamme Oro/Verona Swimming Team

SCORTECHINI Alessia Asd Circolo Canottieri Aniene

TALAMONA Arianna G.S. Fiamme Azzurre/Pol.ha – Varese

TERZI Giulia G.S. Fiamme Azzurre/Pol.ha – Varese

TRIMI Arjola Pol.ha – Varese

STAFF

VERNOLE Riccardo Direttore Tecnico Nazionale/Team Leader

ALLOCCO Vincenzo Tecnico Federale

TESTA Enrico Tecnico Federale

TOSIN Massimiliano Tecnico Federale

POLI Matteo Tecnico Federale

BIAVA Micaela Tecnico

FALZARANO Valentina Tecnico

GROSSO Elena Tecnico

DE LUCA Stefano Maria Medico Federale

BALDUCCI Tiziana Medico Federale

FUSCO Lia Fisioterapista

MASELLI Claudia Fisioterapista

RUCO Elisabetta Infermiera

BARBERA Valentina Affari Internazionali

LORUSSO Giada Ufficio Stampa

(foto@AugustoBizzi)

