Onorati: “La Regione Lazio a sostegno della filiera del latte fresco”

Regione Lazio – “Ieri pomeriggio si è tenuto un importante e proficuo momento di lavoro con la filiera regionale del latte fresco bovino per ragionare e cercare insieme soluzioni a sostegno della ripresa del comparto, fortemente provato da una serie di criticità strutturali, aggravate nell’ultimo anno dalla crisi economica conseguita all’epidemia da Covid-19.

Ringrazio gli allevatori e le rappresentanze del mondo produttivo e dell’industria non solo per la numerosa partecipazione ma per l’approccio positivo, propositivo e responsabile che contribuisce a generare il necessario clima di fiducia verso un futuro di ripresa e rilancio di tutta la filiera.

Come sappiamo, la tematica della formazione del prezzo del latte è strettamente collegata a dinamiche di mercato, ma ciò non ci impedisce di fare la nostra parte per incentivare i consumi del latte fresco e del made in Lazio, difendere il valore della produzione, migliorare sempre più la qualità del prodotto e dei processi di lavoro sostenibili. Stiamo quindi operando, come riportato nell’incontro di ieri, su più fronti.

In primo luogo abbiamo già insediato un gruppo di lavoro tecnico permanente presso la nostra Direzione regionale Agricoltura per la ricerca di soluzioni condivise, un puntuale monitoraggio del mercato e l’analisi continua dell’andamento dei consumi. Il gruppo di lavoro tecnico raccoglierà le proposte che le rappresentanze di settore vorranno sottoporre ed elaborerà soluzioni di intervento.

Congiuntamente, siamo già al lavoro per acquisire in favore della nostra regione una consistente dotazione finanziaria di fondi FEASR/PSR della prossima programmazione europea. Risorse che ci consentiranno, come richiesto anche ieri da molti stakholders, di rilanciare misure di aiuto al comparto zootecnico nell’ottica del sostegno alle pratiche sostenibili, al benessere animale, all’implementazione dei regimi di qualità. Stiamo anche lavorando, insieme al collega Orneli, a una prossima riedizione del BonusLazioKm0.

Pensiamo a una nuova versione dell’avviso con contribuzioni più consistenti al mondo HO.RE.CA per l’acquisto di prodotti a denominazione, includendo bar e gelaterie tra i potenziali beneficiari ed ampliando il paniere con l’inserimento del latte fresco di qualità. In ultimo, come richiesto da più parti, è in corso di elaborazione una campagna di comunicazione volta a promuovere e favorire la conoscenza dei prodotti della filiera del latte laziale, ad incentivarne il consumo consapevole, a metterne in risalto gli aspetti di qualità e di eccellenza, elementi indispensabili di una corretta educazione alimentare, equilibrata e salutare.

Non mi resta che rivolgere un nuovo sentito e grazie a tutti i partecipanti all’incontro per le idee fornite e per aver apprezzato lo sforzo e il lavoro che la Regione Lazio sta facendo per sostenere il settore. Avanti, insieme”. – Lo comunica in una nota l’Assessora all’Agricoltura, foreste, promozione della filiera e della cultura del cibo, pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati, commentando l’incontro tenuto dalla Regione Lazio sulla filiera del latte.

