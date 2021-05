Ostia, tentano di rapinargli il negozio ma lui reagisce e li mette in fuga: arrestati

Ostia – E’ stato aggredito all’interno del proprio negozio da due uomini che volevano rapinarlo, ma la sua reazione li ha colti alla sprovvista. E’ successo a Ostia, nella giornata di ieri, 5 maggio, dove un fioraio è riuscito a mettere in fuga i due malviventi che avevano cercato di sottrargli l’incasso.

I due, dopo essersi introdotti nell’esercizio commerciale, hanno puntato un oggetto appuntito alla schiena del commerciante e gli hanno intimato di consegnargli l’intero incasso. A seguito dell’inaspettata reazione del negoziante ne è nata una colluttazione che ha costretto i delinquenti alla repentina fuga senza l’agognato bottino.

Grazie all’immediata attività di indagine i carabinieri, con la descrizione somatica fornita da alcuni testimoni, sono riusciti a riconoscere in pochi minuti i rapinatori, due giovani incensurati, e denunciarli all’Autorità giudiziaria per tentata rapina e di lesioni personali.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

