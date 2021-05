Pomezia, inaugurato il nuovo circuito podistico presso il parco di Selva dei Pini

Pomezia – Inaugurato il nuovo percorso podistico all’interno del parco di Selva dei Pini. Un progetto di cittadinanza attiva dell’Asd Podistica Pomezia che ha realizzato, in collaborazione con il Comune, un circuito della lunghezza di 1 km a disposizione della cittadinanza.

A tagliare il nastro insieme al Sindaco Adriano Zuccalà e all’Assessore Giuseppe Raspa una delegazione dell’associazione podistica.

“I progetti di cittadinanza attiva – sottolinea l’Assessore Giuseppe Raspa – sono l’esempio lampante di come la collaborazione tra Istituzioni e realtà del territorio possa produrre risultati importanti. Da oggi le tante persone che ogni giorno utilizzano il parco Selva dei Pini per fare sport o anche solo una passeggiata avranno a disposizione un nuovo circuito, identificato da un cartello con la mappa del percorso, adatto a tutte le esigenze, dai neo runners ai professionisti”.

“Un percorso podistico a circuito – spiegano gli organizzatori dell’Asd Podistica Pomezia – dedicato a tutti gli amanti dello sport all’aria aperta. Abbiamo inserito, nel rispetto del Codice della strada, una palina ogni 100 metri che consente facilmente di misurare la lunghezza del passo, il variare dell’andatura, di contare le pulsazioni o di effettuare esercizi ginnici tra una palina e l’altra. All’inizio del percorso abbiamo inserito alcune indicazioni tecniche e alcuni consigli per incoraggiare la pratica sportiva anche tra i neofiti”.

“Vogliamo promuovere la cultura del movimento fisico – ha evidenziato il Sindaco – unendola all’interesse ambientale e paesaggistico. Durante il lockdown le aree verdi di Pomezia e, tra queste, il parco Selva dei Pini sono diventate un punto di riferimento importante nello sport all’aria aperta per i nostri cittadini. Il nuovo circuito podistico saprà valorizzare ancora di più le bellezze naturali del nostro territorio e siamo certi sarà apprezzato da tutti coloro che amano un’attività motoria sana. Ringrazio l’ASD Podistica Pomezia per questo regalo alla nostra Città: è sempre un piacere inaugurare progetti che arrivano dalle idee e dalle passioni dei cittadini”.

