METEO ITALIA, SITUAZIONE GENERALE – L’Italia rimane esposta ad un flusso di correnti occidentali atlantiche che non consentono, almeno per ora, una rimonta anticiclonica decisa sul Mediterraneo. Il nostro Paese rimane così in una sorta di limbo barico, senza una figura dominante, che lascia in eredità una spiccata variabilità. Il sole non manca, ma neppure nubi e qualche pioggia o rovescio: questo in primis al Nord, lambito dalle code delle perturbazioni fredde in transito sul Centronord Europa, ma anche all’estremo Sud, raggiunto da numerosi sistemi nuvolosi in risalita dal Nord Africa. Una rimonta anticiclonica più decisa è invece attesa per il prossimo weekend, garanzia di una parentesi stabile e più calda. Parentesi che tuttavia potrebbe durare poco, con il ritorno del maltempo nella prossima settimana.

PREVISIONI METEO PROSSIME 48 ORE, ECCO DOVE IL RISCHIO PIOGGIA – Oggi, giovedì 6 maggio, ritroveremo spiccata variabilità al Nord con qualche pioggia o rovescio anche a sfondo temporalesco sulle Alpi, specie di confine e sul Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia; entro sera locali precipitazioni possibili pure in Liguria, soprattutto di Levante. Al Centro giornata in prevalenza stabile e largamente soleggiata, pur con cieli a tratti offuscati da nuvolosità irregolare: qualche piovasco possibile sull’alta Toscana. Il Sud e la Sardegna vedranno invece la risalita di nuvolosità dal Nord Africa, più estesa tra Calabria e Sicilia con anche qualche piovasco su quest’ultima regione.

La situazione prevista per giovedì 6 maggio

Venerdì la coda di un nuovo fronte freddo atlantico lambirà il Nord Italia, con qualche rovescio o temporale sparso soprattutto su Alpi, Nordest e Liguria di Levante, localmente accompagnato anche da grandine specie sul Triveneto. Precipitazioni sporadiche sul resto del Nord. In parte coinvolto anche il Centro con qualche pioggia o rovescio in primis sull’alta Toscana, ma occasionalmente anche su Umbria e Appennino in genere. Più soleggiato altrove fatta eccezione ancora una volta per l’estremo Sud e in particolare Calabria e Sicilia, raggiunte da nuovi sistemi nuvolosi dal Nord Africa con anche qualche pioggia o pioviggine possibile. Da segnalare inoltre il vento a tratti forte di Libeccio tra Ligure e alto Tirreno (con locali mareggiate sulle coste esposte) e da Sud sull’alto Adriatico, prima dell’ingresso della bora in serata.

La situazione prevista venerdì

Le temperature saranno in lieve aumento nei valori massimi, con clima diurno chiaramente mite ma mai troppo caldo, anzi a tratti localmente fresco per il periodo (ossia nelle aree nuvolose o interessate da precipitazioni). Le massime si aggireranno in genere tra 20 e 24°C, anche inferiori sui settori costieri.

Previsione meteo Lazio giovedì, 06 maggio

Evoluzione meteo Lazio

Giornata nel complesso stabile ed in prevalenza soleggiata sulle regioni del medio Tirreno, con cieli poco o al più parzialmente nuvolosi per nubi sparse di passaggio; qualche nube in più nelle ore pomeridiane lungo i crinali appenninici Umbro-Laziali, ma senza conseguenze. Mentre avremo maggiori addensamenti sul comparto settentrionale appenninico della Toscana e sulla Versilia, dove non si escludono locali e deboli precipitazioni. Possibili nubi basse fra tarda notte e primo mattino, in sollevamento, su Amiatino, Viterbese, Orvietano, Valle del Tevere e Agro Romano. Temperature massime in aumento. Venti moderati tra Sud e Sudovest, in rotazione da ovest sulla Toscana; rinforzi ulteriori su coste e crinali. Mare mosso o molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Giovedì ci attende una giornata complessivamente stabile con cieli poco o al più parzialmente nuvolosi per nubi sparse di passaggio; maggiori addensamenti attesi sull’ alta Toscana appenninica e sulla Versilia, laddove avremo delle precipitazioni a tratti, in prevalenza deboli. Qualche nube in più nelle ore pomeridiane sui crinali appenninici, ma senza conseguenze. Da segnalare la possibile presenza di nubi basse in sollevamento o foschie lievi, fra tarda notte e primo mattino, sul basso aretino, amiatino, viterbese, orvietano, Valle del Tevere e Agro Romano. Il clima diurno si manterrà mite e gradevole, con massime in genere entro i 19-22°C; minime invece frizzanti nottetempo e all’alba, localmente anche sotto gli 8-10°C sulle aree interne. Vento che soffierà a tratti moderato o teso tra Sud e Sudovest, in particolare su Toscana e settori costieri in generale. Di nuovo variabile per nubi sparse nella giornata di venerdì, con maggiori addensamenti sull’alta Toscana, specie appenninica, dove avremo precipitazioni anche moderate, e localmente sull’Umbria nord-orientale, qui con possibili associati spunti piovosi, isolati e brevi, nel pomeriggio. Sole prevalente su Lazio e bassa Toscana. Tendenzialmente stabile e soleggiato nel weekend con temperature massime in ulteriore rialzo e clima più caldo nelle ore centrali. Seguite tutti gli aggiornamenti sul sito.

