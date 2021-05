Rissa a Formia, daspo urbano per 5 giovani

Formia – Il 5 maggio 2021, a Formia, i carabinieri della locale stazione, a conclusione di specifica attività d’indagine, hanno deferito all’autorità giudiziaria 5 persone, identificate come alcune di quelle che hanno preso parte alla rissa avvenuta il 2 maggio scorso in Formia a Largo Paone, terminata con la fuga dei partecipanti al sopraggiungere di una pattuglia dell’Arma.

Per le persone denunciate, l’Arma di Formia inoltrerà richiesta di emissione del daspo urbano.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

