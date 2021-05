Roma, incidente mortale sul Raccordo: due vittime, traffico in tilt

Roma – A causa di un incidente mortale, nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 maggio, si registrano rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare, in carreggiata interna, all’altezza del chilometro 27,300 tra le uscite 11 “Nomentana” e 12 “Centrale del Latte”.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un mezzo pesante ed una moto, causando il decesso di due persone. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo