Sinner fuori dal Masters di Madrid: “Tornerò più forte di prima”

Madrid – L’allergia e un gioco poco brillante hanno fermato Sinner al Masters 1000 di Madrid. L’azzurro aveva cominciato il torneo con una ottima vittoria e stava proseguendo la competizione, per passare agli ottavi di finale dove avrebbe potuto incontrare Rafael Nadal.

Niente da fare per Jannik. Ha vinto l’austrialiano Alexei Popyrin in due secchi set (7-6 6-2). E Sinner ha anche rischiato di vincere il primo, ma poi le difficoltà in campo hanno avuto la meglio: “Il primo set praticamente l’ho perso tre volte, il mio servizio non è andato per niente bene – ha ammesso onestamente Jannik a margine della partita, in conferenza stampa – ha giocato meglio di me Alexei, sia col dritto che col servizio”.

Jannik che è sembrato poco abbattuto dalla sconfitta, ha proseguito spiegando i problemi avuti durante il match: “Soffro di allergia e qui c’è tanto polline, inoltre gioco con le lenti a contatto e tutto questo mi ha dato molto fastidio”. Non sono affatto delle scuse queste e lui strizza l’occhio al futuro: “Tornerò più forte di prima“.

