Terracina, pusher incastrati dal cane antidroga: nascondevano hashish e cocaina

Terracina – Il 5 maggio 2021, a Terracina, i carabinieri dell’aliquota radiomobile del Norm della compagnia di Terracina, con l’ausilio di un’unità antidroga del nucleo cinofili carabinieri di Roma, deferivano all’autorità giudiziaria due persone per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 48enne ed un 62enne.

I due, a seguito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, venivano trovati in possesso di 32 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, 3 grammi di cocaina, materiale vario per la preparazione ed il confezionamento della droga.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

