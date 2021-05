Ostia – “Nonostante i residenti di Bagnoletto-Tre Pizzi Bagnolo avessero segnalato la situazione a più riprese, in via della Macchiarella viene triturata l’immondizia e abbandonata a ridosso dei canali“. A denunciarlo è Pietro Malara, capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio X.

“In questi giorni, infatti, la zona è interessata da lavori di sfalcio dell’erba a bordo strada con contestuale ‘ripristino’ della funzionalità dei fossi. Sarebbe stato necessario – spiega Malara – provvedere preventivamente alla rimozione dei materiali presenti e, invece, la ditta esecutrice sta tritando i rifiuti più piccoli, con relativa dispersione delle particelle di risulta nell’ambiente circostante”.

“Nel frattempo, gli ingombranti rimangono dove sono e in alcuni punti vengono addirittura coperti con l’escavatore. Ricordiamo che intorno ci sono dei campi coltivati e che la rete dei canali raggiunge il mare. Ho inoltrato l’ennesima segnalazione alla presidente del X Municipio Di Pillo e all’assessore all’Ambiente Ieva, e mi riservo di presentare un esposto alle autorità competenti”, conclude Malara.

