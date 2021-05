Calcio dilettanti, ripartono gli allenamenti congiunti

Roma – Riparte lo sport e anche il calcio dilettante per i giovani. La Federcalcio ha concesso un nullaosta nella giornata di oggi, su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti.

In concertazione e in deroga all’articolo 34, comma 1, del Regolamento di Lega riguardante la parte dello svolgimento degli ‘allenamenti congiunti’.

Fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria da Covid 19 in atto, gli allenamenti potranno essere svolti da società sportive diverse senza obbligo di preventiva autorizzazione. Come per le amichevoli e i tornei di calcio.

La riapertura agli allenamenti congiunti dovrà essere svolta nel rispetto delle indicazioni emanate con i protocolli governativi e sportivi indicati. Per la ripresa degli allenamenti e le attività delle squadre dilettantistiche e professionistiche.

