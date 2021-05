Meteo – Una volta transitati gli ultimi impulsi instabili venerdì, l’anticiclone afro-mediterraneo rimonterà temporaneamente sull’Italia nel weekend dell’8-9 maggio. Verrà sostanzialmente trascinato verso di noi dall’affondo di una saccatura atlantica sulla Penisola Iberica, la stessa che però riporterà le piogge la prossima settimana. Il tempo sarà dunque in prevalenza stabile anche se non sempre soleggiato, in primis sabato per residua variabilità indotta dal passaggio del fronte di venerdì. Le temperature subiranno un aumento per la risalita di correnti calde dal Nord Africa, soprattutto domenica, quando sulle zone interne si potranno superare punte di 25-26°C, fino a sfiorare i 28-29°C sulla Toscana e 30°C sulla Sardegna. Sempre domenica avremo anche una maggiore copertura nuvolosa sul Nordovest con prime precipitazioni a fine giornata, preludio da un peggioramento piuttosto importante atteso per la prossima settimana. Entriamo ora più nello specifico:

Meteo Italia:

La situazione prevista nel weekend 7-8 maggioMeteo Italia

METEO SABATO – nuvolosità irregolare a tratti estesa su versante adriatico, Emilia Romagna e Nordovest con anche qualche residuo piovasco non escluso, ma tendenza a progressivo miglioramento in giornata. Soleggiato o al più irregolarmente nuvoloso altrove. Venti a tratti ancora sostenuti tra Nord e Nordovest, bora residua sull’alto Adriatico. Temporaneo calo termico sul versante adriatico, massime invece in aumento altrove.

METEO DOMENICA – generalmente soleggiato o al più parzialmente nuvoloso. Nubi invece via via più compatte sul Nordovest, con qualche piovasco non escluso a ridosso delle alpi piemontesi. Tra sera e notte precipitazioni in progressiva intensificazione, specie sul Piemonte occidentale. Temperture in generale aumento, più marcato al Centrosud, con massime fino a 25-27°C sulle zone interne, ma picchi prossimi ai 28-29°C sulla Toscana interna se non fino a 30°C sulla Sardegna occidentale. Clima più fresco lungo le coste.

Meteo Lazio

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: Giornata nel complesso stabile ed in prevalenza soleggiata, con cieli al più parzialmente nuvolosi per nubi sparse di passaggio. Qualche addensamento in più nelle sulla medio-alta Toscana e nelle ore pomeridiane sul comparto appenninico e settori prospicienti; possibili degli spunti piovosi sull’alta Toscana generalmente deboli o molto deboli. Meglio tra Lazio e bassa Toscana con ampio soleggiamento. Piovaschi tardo pomeridiani non esclusi sull’Appennino umbro. Venti moderati tra Sud-Sudovest, da ovest sulla Toscana; locali forti raffiche su crinali e coste. Temperature massime in aumento con locali picchi di 24-26°C. Mare mosso o molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Venerdì ancora nuovi addensamenti sull’alta Toscana, specie appenninica, dove avremo precipitazioni deboli, isolate nel tardo pomeriggio sull’Umbria appenninica. Sole prevalente su Lazio e bassa Toscana. Tendenzialmente stabile e soleggiato nel weekend con temperature massime in ulteriore rialzo, picchi di 24-28°C. Bel tempo sino a lunedì compreso, ma tra martedì e giovedì una nuova perturbazione dovrebbe raggiungere le Regioni del Centro, apportando rovesci e temporali localmente anche moderati/forti.

