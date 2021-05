Ostia – “Il terreno in via Melicuccà era un’area da bonificare e l’abbiamo trasformata in un parco pubblico attrezzato. I cittadini di Casaletto di Giano e Centro Giano, dopo tante promesse ricevute negli anni dalle amministrazioni che hanno governato il X Municipio, potranno finalmente fruire di uno spazio polivalente gratuito”. Ad annunciarlo è Alessandro Ieva, vicepresidente e assessore all’Ambiente del Municipio X.

“Dopo la prima fase impegnativa di bonifica dei rifiuti e livellamento del terreno, abbiamo realizzato la recinzione perimetrale, camminamenti, panchine, rastrelliere per le bici e un’area ludica, aprendo il parco alla cittadinanza nel maggio 2019″, racconta Ieva.

“Nel piano investimenti del bilancio municipale abbiamo voluto comunque inserire ulteriori fondi per completare la riqualificazione del parco e dotarlo di un campo sportivo polifunzionale, alberature, piazzole e percorsi pedonali in betonelle e soprattutto di un gioco inclusivo”.

“Realizzato il progetto ed espletate le procedure amministrative per l’aggiudicazione dell’appalto, sono iniziati i lavori. Gli interventi sono in fase di ultimazione e tra non molto i ragazzi del nostro territorio avranno uno spazio gratuito in più dove praticare sport e le famiglie dove trascorrere del tempo con i loro bambini in un parco accogliente e sicuro”, conclude il Vicepresidente del Municipio X.

