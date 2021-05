Civitavecchia – Un incendio è scoppiato a bordo di un catamarano che trasportava tre passeggeri: è successo nella giornata di oggi, venerdì 7 maggio, a cinque miglia fuori da Torrevaldaliga Nord, a Civitavecchia. L’imbarcazione, lunga 17 metri, si stava dirigendo da Civitavecchia a Riva di Traiano.

Ricevuta la richiesta d’aiuto da parte dei tre occupanti, una motoretta della Guardia Costiera di Civitavecchia è subito intervenuta traendo in salvo i passeggeri, che si erano gettati in mare per sfuggire al fuoco.

di 3 Galleria fotografica Catamarano prende fuoco e affonda al largo di Civitavecchia





Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme: il catamarano, però, già gravemente danneggiato dall’incendio, ha imbarcato troppa acqua e, al momento, risulta semiaffondato (attualmente, solo parte della poppa è ancora in superficie).

Gli specialisti nautici dei Vigili del Fuoco, ultimate le operazioni di spegnimento, hanno continuato a scandagliare la zona circostante il natante, recuperando più beni possibile. Hanno inoltre geolocalizzato il punto esatto dell’incendio e lo hanno trasmesso alla Capitaneria di Porto, che provvederà a riportare a riva il natante. Gli specialisti nautici stanno attualmente trainando in porto il tender di salvataggio e i beni recuperati dalla barca.

All’operazione di salvataggio hanno contribuito anche la Guardia di Finanza e due pescherecci. Non sono ancora note le esatte cause dell’incendio.

