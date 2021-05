Fiumicino – “A seguito di una segnalazione riguardante un istrice ferito proveniente dal Presidente di Commissione Ambiente del Comune di Fiumicino, Paola Magionesi, le Guardie Zoofile Ambientali Akronos, nella giornata di ieri, si sono attivate per il recupero dell’animale”, si legge in una nota a firma di Alessandro Spagnolo, presidente di AKronos Fiumicino Guardie Zoofile Ambientali.

“È probabile che il roditore, rivenuto sul ciglio della strada, sia stato vittima di urto contro un’autovettura durante la notte precedente. Molteplici le ferite riscontrate al momento del sopralluogo. Grazie al supporto di Alessandro Polinori, Vice presidente LIPU – prosegue la nota -, l’animale è stato prontamente messo in sicurezza dalle guardie per essere poi consegnato al Centro di Recupero Fauna Selvatica di Roma”.

“Episodi come questo possono accadere spesso in questo periodo, è importante perciò fare attenzione durante la guida quando si percorrono strade a ridosso delle aree di riserva e in prossimità delle sterminate campagne che caratterizzano il nostro territorio”, conclude.

