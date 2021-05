La Pro Loco di Formia in piazza per le azalee dell’Airc

Formia – La Pro Loco di Formia sabato 8 maggio e domenica 9 maggio sarà presente a Piazza Vittoria con un gazebo per collaborare con l’AIRC alla ricerca sui tumori alle donne, per sostenere il lavoro dei migliori scienziati impegnati a sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate per i tumori che colpiscono le donne.

Per l’occasione sarà possibile acquistare un regalo speciale per le mamme e per le persone cui vogliamo bene, l’azalea della ricerca, il fiore di Fondazione AIRC che è diventato il simbolo della Festa della Mamma e “Sbocciata” per la prima volta nel lontano 1984.

L’Azalea sarà affiancata da una speciale Guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e alcune facili ricette da dedicare alla mamma. Inoltre, è possibile ricevere l’azalea direttamente a casa o fare una sorpresa alle persone che amiamo ordinandola su Amazon.it, che rinnova così il supporto alla ricerca oncologica della Fondazione. Le consegne in tutta Italia ai donatori Airc sono garantite da Brt Corriere Espresso che si riconferma partner tecnico dell’iniziativa. Tutti gli aggiornamenti sulla distribuzione sono disponibili in tempo reale su www.lafestadellamamma.it

La Pro Loco di Formia sarà attiva nei seguenti orari:

Sabato 8 maggio dalle 9:00 alle 12.30/ dalle 16.00 alle 20.00

domenica 9 maggio dalle 9:00 alle 12.30 qualora non si dovessero esaurire le azalee in dotazione.

Nell’occasione sarà possibile rinnovare o sottoscrivere l’adesione come Socio Pro Loco città di Formia.

