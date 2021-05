Lavori al Ponte della Scafa, Bordoni: “Cantiere infinito, i cittadini non ne possono più”

Ostia – “Continua l’odissea del Ponte della Scafa a seguito di lavori che appaiono interminabili e dietro cui aleggia lo spettro di permessi illegittimi, come denunciato recentemente anche dal Codacons”. Inizia così una nota diffusa da Davide Bordoni, consigliere capitolino della Lega.

“Enormi i disagi sulla circolazione, in particolare per andare da Fiumicino-Isola Sacra a Ostia (e viceversa) – denuncia Bordoni -. E menomale che gli uffici comunali, sollecitati sulla questione, avevano fornito ampie rassicurazioni sulla puntuale esecuzione dei lavori già a fine 2018″.

“Chiediamo interventi immediati da parte del Comune di Roma: presenterò un’interrogazione per conoscere i motivi che determinano questo stallo e chiederò una Commissione Mobilità – Lavori Pubblici per capire tempi e modi di intervento per garantire la mobilità quotidiana ai residenti di Roma sud – ovest; da troppi anni i cittadini del litorale romano sono sottoposti a continuo stress per la paralisi del traffico dato dal restringimento del Ponte della Scafa per consentirne i lavori di consolidamento e ampliamento. Una cantierizzazione di cui non si vede la fine”.

