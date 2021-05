Palidoro, la Casa della Salute sarà inaugurata l’11 maggio: ecco i servizi che offrirà

Fiumicino – In una zona del Comune di Fiumicino finora sprovvista di servizi sanitari apre la Casa della Salute di Palidoro, un nuovo polo ambulatoriale fortemente voluto dalla Asl Roma 3 nell’ambito del progetto Continuità Assistenziale Ospedale Territorio.

A presenziare l’inaugurazione, martedì 11 maggio alle ore 12:00, Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, Alessio D’Amato, assessore alla Salute della Regione Lazio, Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, e Marta Branca, direttrice Generale della Asl Roma 3.

Oltre alle attività istituzionali della Casa della Salute, il presidio di Palidoro si caratterizza per una dotazione di strumentazione tecnologica completa e innovativa, soprattutto per la cardiologia e la broncopneumologia: sarà infatti possibile effettuare presso il centro tutti i test diagnostici che generalmente vengono effettuati in ospedale. Il centro della cardiologia sarà diretto dal professor Fabrizio Ammirati, direttore Uoc Cardiologia dell’ospedale G.B. Grassi di Ostia, e sarà collegato tramite telemedicina alla cardiologia dell’ospedale del litorale romano, punto di riferimento e di eccellenza per l’applicazione di sistemi di sanità digitale, per trasmettere esami e consentire la tele-visita a pazienti non in grado di accedere alla struttura.

L’obiettivo è proprio quello di favorire gli accessi agli esami in una zona del comune di Fiumicino attualmente carente per questi servizi sanitari, rendendo così le visite ambulatoriali agevoli grazie alla tele-visita, riducendo le liste di attesa, gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale. Sarà così possibile intercettare le patologie del territorio e impedire le recidive di malattia nei pazienti cronici, in una logica di continuità assistenziale e istituzionale tra ospedale e territorio, grazie anche al coinvolgimento diretto dei cardiologi dell’ospedale G.B. Grassi di Ostia. Sarà inoltre attivato un servizio di broncopneumologia, anch’esso fornito di attrezzature innovative strategiche per affrontare i danni dovuti al post-Covid.

L’apertura della Casa della Salute di Palidoro è un evento rilevante per il rilancio della sanità: la struttura si è infatti concretizzata trovando le risorse in un periodo difficile come quello dell’emergenza sanitaria, attuando così un progetto innovativo e fondamentale in ambito sanitario, che sottolinea una volta ancora la necessità di una stretta collaborazione tra i medici del territorio e i medici dell’ospedale.

