Taekwondo, Simone Alessio alle Olimpiadi: “Incredibile! Un sogno andare a Tokyo”

Sofia – “E’ incredibile, non ho parole per descrivere queste emozioni, andrò ai Giochi! Un sogno ad occhi aperti! Grazie di cuore a tutti”.

Con queste parole, appena sceso dal quadrato di gara, Simone Alessio commenta la sua qualificazione olimpica. Strappa il pass per Tokyo nella categoria -80 kg e raggiunge Vito Dell’Aquila già qualificato.

Una giornata di taekwondo emozionante la sua al Torneo di Qualificazione Olimpica di Sofia, con incontri tesi e impegnativi, come è giusto che sia a questi livelli. Al primo incontro ha superato il macedone Filip Dodevski per 10-9, al secondo il belga Nicholas S Corten, per 3-0 al golden round, dopo che i primi tre round erano finiti 3-3.

Nella semifinale valida per l’accesso ai Giochi incontra il capolavoro contro il tedesco Tahir Guelec. Un incontro sempre dominato dall’azzurro, senza alcun errore o distrazione, che si impone con il punteggio netto di 21-2.

Domani sarà il turno delle nostre azzurre: Maristella Smiraglia, +67 kg e Paulina Armeria Vecchi -57 kg. (fonte/foto@fita.it)

