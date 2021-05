Anzio, emessa la bolletta Tari 2021: come pagare

Anzio – L’Amministrazione informa i Cittadini che il Comune di Anzio ha proceduto alla bollettazione in acconto della tariffa sui rifiuti 2021.

La bolletta è un acconto calcolato sul 90% del dovuto in riferimento all’anno 2020; l’importo a conguaglio, elaborato con le tariffe 2021 di prossima approvazione, perverrà con il documento di acconto Tari 2022.

Utenze domestiche e non domestiche scadenza pagamento in una sola soluzione al 31/05/2021; oppure n. 3 rate con scadenza 31/05/2021 – 31/07/2021 – 30/09/2021.

L’Ufficio Tari è contattabile ai numeri di telefono 06 98499221-228-250-265-207, e-mail: tari@comune.anzio.roma.it – pec: protocollo.comuneanzio@pec.it. Stante l’emergenza epidemiologica Covid 19, il ricevimento al pubblico avviene, al momento, esclusivamente su appuntamento contattando i recapiti sopra indicati.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante modello F24, allegato all’avviso da pagare presso gli Uffici Postali o Istituti di Credito. E’ possibile ricevere il documento di riscossione in formato elettronico iscrivendosi al Cassetto Tributario del Comune di Anzio accessibile al link: www.cassettotributario.it/anzio.

