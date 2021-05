Doppietta di Vlahovic: Lazio k.o.

Firenze – Brusca frenata della Lazio nella rincorsa all’Europa che conta. All’Artemio Franchi, la Fiorentina batte 2-0 i biancocelesti con una doppietta di Vlahovic. Dopo un inizio di gara con occasioni da entrambe le parti, il serbo sblocca il risultato al 32’.

Il forcing della Lazio nel finale di tempo non porta nessun risultato. Nella ripresa, la Lazio continua ad attaccare senza però creare troppi pericoli. Gli uomini di Iachini proteggono il risultato e non perdono occasione per provare a impensierire la retroguardia della Lazio.

Il raddoppio di Vlahovic arriva nel finale, all«89 spegnendo le residue speranze della squadra di Simone Inzaghi si recuperare il risultato. I viola mettono nel carniere tre punti importantissimi nella zona bassa della classifica mentre per la Lazio è un grave passo falso in chiave Champions. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialSSLazio)