Ganna al Giro d’Italia è subito maglia rosa: “La volevo, i tifosi mi hanno dato energia”

Torino - E’ iniziato il Giro d’Italia. La prima edizione ‘normale’ e con ‘periodo programmatico normale’ dopo la competizione dello scorso anno, svolta a settembre, a causa del primo lockdown italiano, a causa del Covid.

Un evento sportivo che unisce il Paese e che porta fortuna all’Italia e ai colori azzurri. Nella prima tappa Filippo Ganna ha conquistato una velocissima cronometro individuale. Disputata al centro di Torino, Filippo ha vinto in 8'47" (alla media di 58,700 km/h). Su un percorso lungo quasi 9 chilometri il corridore piemontese, atleta che ha giocato in casa oggi, ha indossato la prima maglia rosa del 2021: “L’ho vinta più di testa – ha dichiarato Filippo a La Gazzetta dello Sport - già da ieri c’era tensione, la volevo. Bel segnale, il Romandia è stata una bella preparazione anche se di testa è stato una batosta che ha fatto male. Dalla fatica e dal sacrificio si riesce a tornare”.

“Ho rischiato qualcosa più del dovuto su qualche curva – ha proseguito Ganna della Ineos Grenadiers - ma per fortuna me le ricordavo bene. C’era tanta gente, non me l’aspettavo, mi ha dato una grande mano”.

Con questa vittoria il campione del mondo dell'inseguimento del 2018 conquista 15 punti. Dietro di lui, secondo sul traguardo un altro italiano. Edoardo Affini colleziona 12 punti. Subito dopo, terzo sul podio Tobias Foss con 9 punti.

Si congratula con Filippo anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò. Sul suo profilo Twitter scrive: “Complimenti al campione del mondo. Contro il tempo non ha rivali”.

Strepitoso @GannaFilippo, che apre il #GiroDitalia2021 come l'anno scorso, prendendosi subito la maglia rosa:

sua la cronometro di Torino. E che doppietta con #Affini 2°. Complimenti al Campione del Mondo: grande Filippo, contro il tempo non hai rivali! #Ganna @Federciclismo pic.twitter.com/x4FZqTcPVV — Giovanni Malagò (@giomalago) May 8, 2021

(foto@GiroD'ItaliaTwitter)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport