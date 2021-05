Masters 1000 Madrid, Berrettini punta alla finale del torneo

Madrid – Porta fortuna la terra rossa a Matteo Berrettini e prosegue l’Italia ad avere i suoi campioni ai vertici dei tornei Atp. Il tennista italiano fa bis in un Masters 1000. E’ la seconda semifinale per lui in competizione. L’ultima volta in un ‘1000’ era accaduto a Shangai nel 2019.

A Madrid sfiderà questa sera Ruud, a cui chiede un posto in finale. Non sarà facile per l’azzurro numero 10 del circuito ma desidera puntare ad una finale, che potrebbe regalargli un montepremi da capogiro di quasi 3 milioni di euro, con scalata, in caso di vittoria, nell’Atp mondiale.

Ci sarà anche lui agli Internazionali di Roma, dove Jannik Sinner ha già occupato i campi del Foro Italico per gli allenamenti pre-competizione. Berrettini intanto ha una pratica da sbrigare in Spagna.

Il sogno è la finale a Madrid per Matteo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport