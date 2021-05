“Rose di Maggio”: a Ostia e Fiumicino una giornata dedicata alla prevenzione dei tumori

Salute e prevenzione: sono queste le parole d’ordine delle “Rose di maggio”, l’open day organizzato dall’Asl Roma 3 che vedrà domani, 9 maggio 2021, la sua seconda e conclusiva giornata.

Un momento tutto dedicato a screening ed esami oncologici per la prevenzione dei tumori e la diagnosi precoce. I test sono interamente gratuiti, e sono rivolti a tutti i cittadini e le cittadine che si recheranno dalle 9 alle 19 in diversi poliambulatori del litorale.

Una diagnosi tempestiva è fondamentale per prendere in tempo eventuali patologie tumorali: tutte le cure, se intraprese nelle fasi iniziali della malattia oncologica, hanno probabilità di successo estremamente maggiori.

A Fiumicino, presso il poliambulatorio di via Coni Zugna, a Ostia, presso la Casa della Salute e a Roma, nel poliambulatorio di via Ramazzini, sarà possibile eseguire lo screening del colon retto per gli uomini e le donne tra i 50 e i 74 anni, lo screening della cervice per le donne tra i 25 e i 64 anni e lo screening mammario per quelle tra i 50 e i 74 anni.

Inoltre, sempre domani 9 maggio, presso il poliambulatorio di via Ramazzini sarà possibile effettuare lo screening dei tumori del cavo orale e delle ghiandole salivari.

Un’occasione da non perdere per prendersi cura di se stessi, per dare spazio alla prevenzione, i cittadini non dovranno fare altro che presentarsi tra le 9 e le 19 negli ambulatori indicati, nella data prevista: non è necessario prendere appuntamento e non c’è da pagare alcun ticket.

