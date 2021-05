Civitavecchia, a caccia di plastiche nel mare a bordo della “Lady Lauren”: l’iniziativa

Civitavecchia – “I Tetragonauti” Aps è una onlus che progetta e gestisce percorsi in mare con un’imbarcazione denominata “Lady Lauren” per persone in situazioni di fragilità orientandole verso una loro autonomia e rendendole protagoniste della loro vita.

Nell’ambito del progetto denominato “A scuola del mare”, l’associazione e Fare Verde hanno organizzato la raccolta della plastica in mare durante la navigazione, coinvolgendo fattivamente i ragazzi anche in un’iniziativa a tutela dell’ambiente. Il 10 maggio 2021 alle ore 17:30 l’imbarcazione Lady Lauren attraccherà presso la banchina del porto di Civitavecchia, dove il gruppo dei volontari di Fare Verde ritirerà dall’equipaggio la plastica raccolta in mare.

Il presidente e la vicepresidente di Fare Verde, rispettivamente Polo Giardini e Valentina Flacchi, rinnovano il loro sostegno e ringraziano i Tetragonauti per il grande lavoro che stanno svolgendo con i ragazzi.

