Dragoncello, pitbull azzanna bassotto sotto gli occhi della padrona

X Municipio – E’ successo tutto in pochi minuti sotto gli occhi atterriti dei passanti inermi: un pitbull, probabilmente fuggito da una abitazione, ha azzannato un bassotto portato al guinzaglio dalla padrona.

Il fatto è accaduto sabato mattina, 8 maggio 2021, alle 11 circa, sulla pista ciclabile in località Dragoncello, nel X Municipio. Benchè la zona fosse frequentata da tante persone, che approfittando del bel tempo avevano fatto una passeggiata all’aria aperta, nessuno ha potuto fare nulla per aiutare il bassotto che guaiva disperato.

Testimoni oculari presenti hanno raccontato che il pitbull si sarebbe allontanato portando via l’animale, facendo perdere le sue tracce nelle aree verdi circostanti. Per la padrona, in stato di shock, è stato necessario l’intervento del personale sanitario dell’ambulanza.

Il pitbull sembrerebbe sia stato ritrovato più tardi in seguito ad una seconda segnalazione per una nuova aggressione ad un cane, che avrebbe però solo riportato lievi ferite.