Eleonora Mattia (PD): “Bene la proposta di rimettere le province del senatore Astorre”

Regione Lazio – “Bene la proposta del Senatore e segretario regionale del PD Lazio Bruno Astorre sull’opportunità di rimettere le province e le città metropolitane al centro di processi elettorali e di partecipazione democratica diretta.

Gli enti di prossimità sono fondamentali nel monitoraggio e nella risoluzione delle problematiche e criticità della vita di migliaia di cittadine e cittadini e durante la pandemia questo è stato ancora più evidente con i sindaci sentinelle e presidi sui territori.

La proposta dell’elezione diretta delle province va nella direzione di un riconoscimento e una rinnovata centralità di questi enti e al tempo stesso di una maggiore partecipazione della cittadinanza sui temi di competenza come edilizia scolastica, ambiente, viabilità.” – Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio Regionale del Lazio.

