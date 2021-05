Granaretto, incendio sull’Aurelia, il fumo avvolge le case

Fiumicino – Incendio sull’Aurelia, oggi domenica 9 maggio 2021. A prendere fuoco un campo in prossimità della statale Aurelia, vicino via del Granaretto, in località Palidoro a Fiumicino.

Dalle fiamme che stanno interessando le sterpaglie di un campo si è sviluppato un denso fumo nero che ha avvolto le palazzine prospicienti.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile Nuovo domani.

Notizia in aggiornamento

