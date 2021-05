Roma, pokerissimo al Crotone: controsorpasso al Sassuolo

Roma – La Roma vince in casa contro il Crotone ultimo in classifica con un netto 5-0 e scavalca il Sassuolo in classifica risalendo dall’ottavo al settimo posto, e con un punto di vantaggio sugli emiliani. Il risultato è un dato perentorio che non lascia trasparire però i continui tentativi della squadra di Cosmi che in almeno due occasioni ha sfiorato il gol nel secondo tempo.

Il match

Partita spenta in avvio, poi vivacizzata dai padroni di casa con un crescendo di occasioni, fermate a turno dal portiere degli avversari, Cordaz, e dai legni della porta crotonese: la prima frazione si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa al 47’ Borja Mayoral segna su passaggio di Mkhitaryan, e comincia il percorso che porterà a chiudere la partita già dal 70 con una doppietta di Pellegrini, al 70’ e 73’, due reti che gli fanno raggiungere quota 7 gol in campionato, parimerito con Dzeko. A far calare il sipario è prima Mkhitaryan al 78’ poi Mayoral al 90’. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialASRoma)