Sorpreso a spacciare shaboo davanti alla metro “Eur Fermi”: arrestato 50enne

Roma – Spaccio di droga davanti alla fermata della metropolitana “Eur Fermi”. Nella giornata di ieri gli agenti del IX Distretto Esposizione sono intervenuti davanti alla fermata della metro, dove hanno bloccato e successivamente arrestato in flagranza un filippino 50enne.

L’uomo è stato sorpreso a cedere delle dosi di shaboo ed era in possesso di una somma in denaro di oltre 900 Euro. La conseguente perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare ulteriore sostanza stupefacente pari a 176 dosi, del materiale da taglio e per il confezionamento.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

