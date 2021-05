Fiumicino – Volontari in azione alla riserva di Focene Sud, dove ieri il comitato spontaneo Fare Focene e Rockin’ Lovers Ets hanno unito le forze per dare il via a una grandiosa bonifica dell’area verde.

I volontari si sono dati appuntamento alle 14 per la pulizia, che ha avuto un grande successo: hanno partecipato alla raccolta circa 25 persone e in 3 ore sono stati raccolti 32 sacchi di plastica, 3 sacchi di vetro, altri 15 sacchi di secco insieme ad una grande quantità di oggetti abbandonati.

di 17 Galleria fotografica Volontari in azione alla riserva di Focene Sud: raccolti oltre 50 sacchi di rifiuti









Tra i rifiuti – di ogni genere – sono stati rinvenuti anche uno scaldabagno, barili in ferro, copri ruote, tubi, scarpe e plastiche varie. Tutto il materiale è stato diviso e posizionato per il ritiro e al termine dei lavori i volontari hanno chiuso la giornata con una rilassante lezione di yoga a cura di Caracol, svolta nella pineta nana di Focene.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino