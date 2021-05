Bit Digital Edition 2021, il Lazio promuove le 5 province con tanti itinerari di viaggio

Regione Lazio – La Regione Lazio è presente alla Bit Digital Edition 2021, dal 9 al 12 maggio su Piattaforma Bit (fieradimilano.it) all’interno di Expo Plaza con uno stand virtuale dedicato alla promozione dei territori. Video, foto testi e pubblicazioni che guidano operatori trade e viaggiatori alla scoperta delle cinque Province attraverso Prodotti e Storie sulle eccellenze e le peculiarità per presentare le bellezze artistiche, culturali, ambientali, la varietà dei prodotti enogastronomici, le feste e le tradizioni popolari oltre a tutte le novità per la imminente stagione estiva. In più, il Lazio è presente con 88 Operatori turistici in rappresentanza di tutti i territori della Regione: Tuscia, Sabina, Roma e Castelli Romani, Litorale Pontino e Isole dell’Arcipelago delle Isole Ponziane e Ciociaria.

“La Regione Lazio anche quest’anno è presente alla Borsa internazionale del Turismo che si svolge interamente on line – commenta l’assessore al Turismo ed Enti locali, Valentina Corrado. – Nei quattro giorni di Fiera, la prima che si svolge in Italia con questa modalità, le imprese turistiche del Lazio avranno un ruolo fondamentale non solo per la commercializzeranno dell’offerta del Lazio, ma anche di promozione della Regione nel suo complesso e in particolare dei diversi territori. Ciascuno degli operatori, infatti, sta organizzando la propria agenda appuntamenti per il ‘b2b’ con professionisti del settore, sia italiani che stranieri e preparando i materiali per promuovere l’offerta turistica del territorio nel quale opera abitualmente e prevalentemente. La pandemia ha piegato il settore turistico e stiamo investendo energie e risorse per farlo ripartire, lavorando senza sosta ad una nuova programmazione che ampli l’offerta su mercati nazionali e internazionali. Abbiamo una ricchezza enorme data la varietà del nostro territorio, da promuovere e far conoscere su nuovi mercati, diversificando, destagionalizzando e avvicinando la domanda all’offerta. Il Lazio si può visitare in ogni momento dell’anno ed è una meta sicura”.

Anche nella versione digitale della Bit, emergono i tanti possibili itinerari per poter scoprire la Regione Lazio, a partire dal turismo balneare, uno dei segmenti di maggior richiamo per i turisti nazionali e stranieri sia per la bellezza dei borghi marinari, sia per la qualità delle acque del Lazio, che nel 2021 ha conquistato ben 9 bandiere blu, 2 in provincia di Roma (località marinara di Anzio e lacuale di Trevignano) e ben 7 in provincia di Latina (Lido di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta e all’Isola di Ventotene). Tappa obbligata, il Castello di Santa Severa, baciato dal mare, e la vicina area archeologica di Pyrgi, sito Unesco. Il Borgo a pochi chilometri a nord di Roma è tra i più suggestivi del Lazio, un patrimonio di enorme valore storico e culturale, con Ostello da favola perfetto per vacanze di giovani e famiglie.

E poi, andando verso il basso Lazio, nuovi itinerari guidano il viaggiatore alla scoperta della Ciociaria, attraverso i suoi più bei borghi Bandiera Arancione, il marchio di qualità che il Touring club Italia riserva alle piccole località dell’entroterra che si distinguono per l’eccellenza dell’offerta e l’accoglienza di qualità, in particolare Arpino, città di Cicerone, (famosa per le mura ciclopiche e l’arco a sesto acuto nella Civitavecchia), Collepardo per le grotte carsiche, il pozzo d’Antullo, un unicum nel Lazio e le erbe dei Monti Ernici e San Donato Val di Comino, punta estrema del versante laziale del Parco nazionale di Abbruzzo, Lazio e Molise. Passando nei territori a nord di Roma, nel reatino, faremo apprezzare le potenzialità turistiche estive del Monte Terminillo e del comprensorio delle Valli reatine che in estate prendono vita e accolgono i turisti con una infinità di eventi culturali e sportivi, a partire da Rieti città dello sport per eccellenza, ma della quale presenteremo anche il volto nascosto: la suggestiva Rieti sotterranea. Infine, nella Tuscia laziale, in provincia di Viterbo, ci immergeremo virtualmente a Civita di Bagnoregio (candidata a sito Unesco), alla scoperta della Necropoli Etrusca di Monterozzi a Tarquinia e del misterioso Sacro Bosco di Bomarzo.

