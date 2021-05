Di Cocco interviene sul parcheggio di Latina Scalo

Latina – Gianluca Di Cocco, portavoce per il comune di Latina di Fratelli d’Italia, interviene a proposito del parcheggio multipiano di Latina Scalo.

“La dettagliata relazione dell’Amministrazione comunale, con le 148 schede di cui si fa menzione, si spera sia parte integrante dei verbali di consegna delle attrezzature e delle aree, sottoscritti tra Comune ed Atral che, a questo punto della vicenda richiederemo con accesso agli atti, poiché mai viste, anche alla luce della richiesta fatta, del passato gestore il 3 settembre 2020 e ad oggi ancora non evasa.

Tutte le contestazioni replicate dall’amministrazione, a mio avviso, per correttezza e trasparenza, andavano comunicate puntualmente al gestore e non dopo 9 mesi, anche perché i parcometri hanno continuato a funzionare regolarmente.

La scusa che la pandemia ha costretto, l’ufficio Mobilità e Trasporti, a ben due chiusure è un’offesa all’intelligenza dei cittadini, visto che bastava inviare una mera comunicazione al gestore uscente del mancato svincolo della fidejussione. Comportamento evasivo, che evidenzia ancora una volta, l’incapacità di organizzazione della macchina amministrativa dell’attuale Giunta comunale.

Inoltre si parla di pagamento con carta di credito, ma i parcometri, che sono oggetto della contestazione, non devono averla per contratto, diversamente quelli di nuova installazione dove è prevista e infatti, quelli ce l’hanno…Errare è umano, perseverare, nella mancanza di chiarimenti e trasparenza, è diabolico”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina