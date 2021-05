Difendiamo Acilia: “Ieva intervenga su Parco Manzú altrimenti vada a casa”

Ostia X Municipio – “Nonostante 6 mesi di segnalazioni a mezzo Pec da questa amministrazione non sono arrivate risposte e Parco Manzú versa in condizioni vergognose” inizia cosa la nota di Alessandro Aguzzetti presidente del Cdq Difendiamo Acilia che da mesi porta avanti con i cittadini la richiesta di riqualificazione del parco nel quartiere San Giorgio di Acilia.

“Parco Manzú é l’unico punto verde del quartiere San Giorgio di Acilia ed é assurdo vederlo ridotto in condizioni di totale abbandono. Erba alta, escrementi umani vicino le alberature, panchine distrutte e pavimentazione adiacente i giochi per bambini che é diventata pericolosa, per non parlare dei marciapiedi adiacenti che ogni giorno fanno rischiare la morte a diverse persone.

É assurdo che dopo 6 mesi di richieste l’assessore Ieva e la presidente Di Pillo continuano a fare finta di niente. Troviamo questo atteggiamento irrispettoso e lesivo per un quartiere che ha bisogno disperatamente di decoro e luoghi fruibili per famiglie e anziani. Se entro stretto giro di tempo questa amministrazione non interverrà sono pronto ad azioni clamorose con i cittadini.

Se l’assessore Ieva non é in grado di gestire il suo ruolo lasciasse prima della scadenza del mandato. La nostra pazienza e soprattutto la mia non é infinita e questo affronto continuo non possiamo piú tollerarlo.”

